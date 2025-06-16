В МВД заявили, что РФ намеренно усложняет идентификацию тел погибших украинцев

В МВД заявили, что Россия намеренно усложняет процесс идентификации тел погибших. Часто тела возвращают в изуродованном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Клименко.

Возвращение тел погибших одна из самых тяжелых и важных миссий для Украины.

После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, осмотр следователей, ДНК-экспертизы, проверка каждой детали.

По его словам, процесс идентификации сложный и длительный, а Россия намеренно усложняет его, возвращая тела в изуродованном состоянии, часто частями в разных мешках.

Известны случаи, когда останки одного человека поступают во время разных этапов репатриации.

В последнее время среди тел, переданных Украине, обнаружили и российских военных, смешанных с украинскими.

Это может быть как намеренная провокация для усложнения работы экспертов, так и результат халатности врага. Украинские эксперты идентифицируют и их.

"Наши эксперты работают на грани возможного. Каждая экспертиза проводится тщательно и не один раз. Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны. Самый большой вызов - время", - отметил Клименко.

Он подчеркнул, что Украина максимально ускоряет процесс, понимая ожидания семей, но с каждой большой репатриацией задача становится все сложнее - и это, возможно, является частью циничной стратегии России.