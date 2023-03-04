МВД разрабатывает механизм восстановления безопасного пространства в Украине после победы

"Мы все объединились ради победы. Однако она должна быть не только на поле боя. Победа должна состояться и в сознании людей. Когда граждане переосмыслят свою ответственность и роль в процессах создания государства. Вместе с вами мы уже сегодня должны работать над построением новой идеологии". и понимание того, как украинцы будут жить в безопасной среде", - отметил глава МВД Игорь Клименко, выступая на Конгрессе местных и региональных властей.

По его словам, общая площадь деоккупированных территорий составляет около 20 тыс. км квадратных от Харьковской до Николаевской областей. Масштабная работа на этих территориях включает несколько ключевых аспектов: проведение стабилизационных мероприятий, оперативное и в дальнейшем гуманитарное разминирование. Также Клименко отметил, что самый большой вызов – это возобновление присутствия на территориях, которые находятся под оккупацией уже девять лет.

"На протяжении этого времени и дальше российская пропаганда работает над закреплением основ ядовитого "русского мира" у изголовья наших людей. Дети, рожденные за это время, уже учатся в 2-3 классах по образовательным программам врага. Инфраструктуру мы отстроим. Но уже сейчас нужно работать над программами идеологической реабилитации наших граждан, которых подмял захватчик", - подчеркнул министр.

Важным направлением является цифровизация сервисных услуг и одновременно безопасность в киберпространстве: отражение вражеских кибератак, защита персональных данных, предотвращение онлайн-мошенничества. В то же время крайне важным и актуальным аспектом безопасного киберпространства является кибергигиена населения. Клименко подчеркнул, что необходимо повышать уровень информационной грамотности украинского общества, чтобы каждый еще с дошкольного возраста обладал устойчивостью к информационным атакам врага.

"Потому что психологические операции ранят так же, как и вражеский шар. Когда мы говорим о пострадавших в результате полномасштабной войны, можно смело заявлять, что каждый человек в нашем государстве пострадал. Боевые действия, обстрелы, бесконечные ИПСО врага повлияли на всех. И особенно уязвимая категория в этом контексте - наши дети", - отметил министр.

Поэтому, по его словам, МВД продолжает развитие ряда проектов, направленных на создание "Безопасной образовательной среды".

Среди других проектов, направленных на усиление правопорядка на территории Украины, есть "Система мониторинга безопасности", "Безопасность публичных пространств", "Безопасность на дорогах", "Безопасность территориальных общин". Особенно актуальным остается "Безопасная граница".

"Сейчас из-за полномасштабной войны остается временно неконтролируемым Украиной сухопутный участок границы с российской федерацией в 922 км. Силами обороны страны был возвращен контроль над участком в 395 км украинско-белорусской границы и более 1000 км на границе с Россией. Мы работаем над: Мы работаем: камеры видеонаблюдения с тепловизорами, управляемые новейшим программным обеспечением на всей линии государственных рубежей, не оставят "слепым" ни один участок нашей границы. На некоторых отрезках мы уже работаем с такой оснасткой. Глаза границы видят далеко", - рассказал Клименко.

Кроме того, он отметил, что к формированию пространства безопасности и сегодня, и на будущее должны присоединиться представители власти всех уровней.

"Это философия и подход по принципу win-win, когда выигрывает и община, и регион, и страна. Ведь если у нас безопасна каждая община, то у нас и безопасный регион. А если у нас безопасен каждый регион, то у нас и безопасна страна. Мы начали эту работу уже вчера. Сегодня предлагаю всем приобщиться к ней. Чтобы наше завтра было победным и перспективным", - подытожил министр.