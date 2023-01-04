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В МВД рассказали о роли Антоновского моста во время оккупации и освобождения Херсона

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Среда 04 января 2023 12:56
В МВД рассказали о роли Антоновского моста во время оккупации и освобождения Херсона Фото: Антоновский мост (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В начале полномасштабного вторжения Россия направила 35-тысячную армию в направлении Херсона. В течение двух дней наши воины обороняли Антоновский мост, чтобы помешать врагу продвинуться дальше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

По словам военнослужащего НГУ Евгения, в полдень во время вторжения стало известно о пребывании россиян вблизи Каховской ГЭС. В сторону Херсона враг направил около 35 тысяч солдат.

Задачей НГУ было подавить врага огнем, отступить, перегруппироваться и заново войти. Во время боев россиян били артиллерией в результате чего батальон понес первую потерю.

"Был очень жесткий огонь. Нам приходилось снова отступать, перегруппироваться и заново подходить к мосту, работать там. Было тяжело, но ребята держались. Все думали о том, как сохранить жизнь товарищей и Херсон. Все ждали, что мост будет взорван и враг не пройдет", - добавил Евгений.

После прорыва обороны ротно-тактическая группа Нацгвардии прикрывала уход союзников уже из окруженного Херсона.

"При контрнаступлении оккупанты, отступая из Херсона, взорвали Антоновский мост, чтобы помешать украинским войскам освободить левобережную часть Херсонской области", - отмечает МВД.

Напомним, РБК-Украина недавно описывало все успехи наших воинов в 2022 году и рассказало о том, как менялась карта войны.

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