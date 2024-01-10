В МВД объяснили, как работает служба 112 в Украине: есть видеозвонки и не только

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко в эфире телемарафона.

Он объяснил, что преимущество номера 112 состоит в том, что есть возможность сделать экстренный вызов сразу нескольких служб.

"Можно вызвать сразу три или четыре службы в зависимости от ситуации, которая произошла. Можно позвонить на 112 и вызвать и скорую помощь, и полицию или представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, наших спасателей, или представителей газовой службы", - уточнил чиновник.

Кроме этого, как отметил замминистра, у службы 112 есть возможность получать видеозвонки. Таким образом службы принимают звонки жестовой речью.

"Если гражданин не может говорить, он может позвонить на номер 112. Во-первых, он может прислать соответствующее SMS-сообщение на номер 112, что ему нужна помощь, и получить короткую ссылку. По ней нужно перейти, и сразу номер телефона переадресовывает на видеозвонок", - рассказал Тимченко.

Также в службе 112 есть сотрудники, которые владеют английским языком, которые владеют польским языком. Сейчас идет набор операторов, которые владеют румынским и венгерским языками.

Он напомнил, что служба 112 работает в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской и Львовской областях.

"До 1 мая 2024 года должна быть покрыта вся западная Украина. Также 1 мая мы должны ввести работу центра 112 в Днепре. До 1 сентября мы должны покрыть всю восточную Украину. И 1 сентября мы должны открыть центр 112 в Одессе, а затем до конца 2024 года покрыть всю территорию Украины", - добавил чиновник.

Служба 112

Напомним, с начала декабря в пяти регионах Украины начала свою работу служба 112.

Как отмечал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, номер 112 значительно ускоряет процесс соединения с экстренной службой.