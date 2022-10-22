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МВФ призвал Украину воздерживаться от снижения налогов

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Украина, Суббота 22 октября 2022 10:02
МВФ призвал Украину воздерживаться от снижения налогов Фото: МВФ призвал Украину воздерживаться снижения налогов  (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд призвал власти Украины не предпринимать шагов, которые сокращают налоговые поступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы миссии МВФ Гэвина Грея по итогам работы в Вене 17-20 октября.

"Официальным органам рекомендуется воздерживаться от мер, сокращающих налоговые поступления", - сказал он, отметив необходимость "привести расходы в соответствие с имеющимся финансированием".

По его словам, российское вторжение в Украину, начавшееся более семи месяцев назад, причинило огромные человеческие страдания и имело серьезные экономические последствия. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) значительно сократился, инфляция резко возросла, торговля была существенно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня.

"Украинские власти заслуживают большой похвалы за сохранение значительной степени макрофинансовой стабильности в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах", - добавил Грей.

Он сообщил, что ближайшие недели будет обсуждаться запуск Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда (Program Monitoring with Board Involvement - PMB).

"PMB изложит политические намерения властей по поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и представит оценку потребностей во внешнем финансировании на 2023 год", - сказал глава миссии МВФ.

Таким образом, PMB также послужит прочным якорем для макроэкономической политики, станет дополнительным катализатором донорской поддержки и поможет подготовить путь к полноценной программе Фонда, добавил Грей.

Напомним, Международный валютный фонд и Украина планируют обсуждение запуска Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда (Program Monitoring with Board Involvement - PMB). Ожидается, что программа заработает в декабре.

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