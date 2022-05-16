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МВФ збільшив вагу долара і юаня в кошику SDR на основі змін у світовій торгівлі

Фото: МВФ змінив вагу валют в кошику SDR (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд збільшив вагу долара і китайського юаня при перегляді валют, що складають кошик його спеціальних прав запозичення (SDR), міжнародного резервного активу. Але суттєвих змін не відбулося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перегляд є першим з того часу, як юань, також відомий як юань, приєднався до кошика валют у 2016 році, що стало важливою віхою в зусиллях Пекіна по інтернаціоналізації своєї валюти.

МВФ підвищив вагу американської валюти з 41,73% до 43,38%, а юаня з 10,92% до 12,28%. Вага євро знизилася до 29,31% з 30,93%, єни впала до 7,59% з 8,33%, а британський фунт впав до 7,44% з 8,09%.

У заяві МВФ говориться, що Рада директорів визначила вагу на основі змін у торгівлі та фінансовому ринку з 2017 по 2021 рік.

"Директори погодилися з тим, що ані пандемія COVID-19, ані досягнення в області фінансових технологій поки не вчинили істотного впливу на відносну роль валют в кошику SDR", - йдеться в повідомленні МВФ.

Хоча вартість юаня останнім часом знизилася, з 2016 року він виріс приблизно на 2% по відношенню до долара І зміцнився приблизно на 6% по відношенню до своїх основних торгових партнерів.

У заяві, зробленій в неділю, Народний банк Китаю заявив, що Китай буде продовжувати просувати реформу і відкриття свого фінансового ринку.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, пройде "довгий час", перш ніж Долар США буде замінений в якості ключової резервної валюти у світовій економіці. При цьому вона висловила сумнів, що це станеться "взагалі коли-небудь".

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МВФ