МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки в 2021 році

Згідно з прогнозом, в 2022 році світовий ВВП зросте на 4,9%. Прогнгоз збережений на колишньому рівні.

Як зазначила головний економіст МВФ Гіта Гопінат, "глобальне відновлення триває, але його динаміка ослабла через пандемію".

За її словами, у зв'язку з варіантом вірусу Delta зареєстроване число загиблих від COVID-19 зросло майже до 5 мільйонів, а ризики для здоров'я численні, що стримує повне повернення до нормального життя.

"Спалахи пандемії в найважливіших ланках глобальних ланцюжків поставок призвели до більш тривалих, ніж очікувалося, перебоїв у поставках, підживлюючи інфляцію в багатьох країнах. В цілому ризики для економічних перспектив збільшилися, а політичні компроміси стали більш складними", - сказала вона.

Згідно з прогнозом, перспективи для групи країн, що розвиваються з низькими доходами значно затьмарилися через погіршення динаміки пандемії.

Очікується, що сукупний обсяг виробництва для групи з розвиненою економікою повернеться до траєкторії допандемічної тенденції у 2022 році і перевищить його на 0,9% у 2024 році. На відміну від цього, сукупний обсяг виробництва для групи країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються (за винятком Китаю), як очікується, залишиться на рівні 5,5% нижче передпандемічного прогнозу у 2024 році, що призведе до ще більшого зниження рівня їх життя.

Як зазначила Гопінат, ці розбіжності є наслідком великого розриву у вакцинації та значних відмінностей у політичній підтримці. У той час як майже 60% населення в країнах з розвиненою економікою повністю вакциновані, а деякі в даний час отримують ревакцинацію, близько 96% населення в країнах з низьким рівнем доходу залишаються невакцинованими. Крім того, багато країн з ринком, що формується, і країни, що розвиваються, зіткнувшись з більш жорсткими умовами фінансування і підвищеним ризиком ослаблення інфляційних очікувань, швидше припиняють підтримку, незважаючи на більш значне скорочення виробництва.

За її словами, перебої в поставках являють собою ще одну проблему. З одного боку, спалахи пандемії і зміни клімату призвели до нестачі основних ресурсів і зниження виробничої активності в декількох країнах. З іншого боку, ця нестача пропозиції, поряд з вивільненням відкладеного попиту і відновленням цін на сировинні товари, викликала швидке зростання інфляції споживчих цін, наприклад, в США, Німеччині та багатьох країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються. Ціни на продукти харчування зросли найбільше в країнах з низькими доходами, де проблема відсутності продовольчої безпеки стоїть особливо гостро, збільшуючи тягар бідних домогосподарств і підвищуючи ризик соціальних хвилювань.