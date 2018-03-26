МВФ рекомендує країнам ЄС створити антикризовий фонд

Кошти фонду будуть спрямовані на фінансування можливих антикризових заходів

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард запропонувала країнам-членам Євросоюзу створити спільний фонд для фінансування можливих антикризових заходів. Про це пише Reuters.

Такий фонд, на думку глави МВФ, дозволить оперативно реагувати на виникаючі кризові ситуації і нівелювати їх негативні наслідки для європейської економіки вцілому.

Лагард визнала, що зараз спостерігається "стійкий і широко поширився по всьому світу підйом", однак вважає, що у людства з'явилися нові загрози.

"Подумайте про зростання популізму і числа короткозорих, закликають до протекціонізму", - заявила вона.

Директор МВФ також передрекла нову кризу для країн Європи. Тому, підкреслила вона, для боротьби з ним треба розвивати взаємодію фінансових систем країн-членів союзу і працювати над фіскальною системою.

Вона запропонувала країнам регулярно робити відрахування в спеціальний фонд, поки у них вистачає на це коштів. Пізніше, при виникненні необхідності, держави будуть черпати з нього ресурси.

Крім того, Лагард попередила, що після остаточного виходу Великобританії з ЄС може зазнати змін структура фінансового ринку континенту.

"Одним з наслідків Brexit стане те, що багато фінансові послуги, швидше за все, переїдуть в континентальну Європу в найближчі місяці", — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд дав позитивний прогноз для розвитку як найбільших економік світу, так і для глобальної світової економіки.