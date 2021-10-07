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МВФ рекомендував урядам розробити плани щодо скорочення держборгу

Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд рекомендував урядам почати планувати повернення до більш стійких бюджетів з політикою, яка завоює довіру інвесторів. Це має відбутися після безпрецедентних фінансових стимулів для боротьби з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь МВФ Fiscal Monitor

Як наголошується в доповіді, з самого початку пандемії COVID-19 уряди надали масштабну фінансову підтримку, яка врятувала життя і робочі місця. В результаті державний борг досяг історичного максимуму, хоча очікується, що він незначно знизиться в наступні кілька років. Ці події викликають питання про те, як довго може залишатися високий борг без шкоди для економіки.

У МВФ вважають, що вирішення проблеми надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, як і раніше, має вирішальне значення, особливо в країнах, де пандемія ще не знаходиться під контролем, і фінансова підтримка буде неоціненною, поки відновлення не буде на міцній основі. Відповідний час для початку скорочення дефіциту і боргу буде залежати від умов конкретної країни.

"Але урядам також необхідно враховувати фіскальні ризики та вразливість перед майбутніми кризами. На щастя, процентні ставки в усьому світі були дуже низькими. Але немає ніякої гарантії, що це триватиме довго", - йдеться в доповіді.

У звіті йдеться, за даними дослідження МВФ, країни з надійними планами бюджетно-податкової бази мають більш низькі витрати по позиках і можуть швидше впоратися з великими стрибками боргу з можливістю нівелювати зростання на 15% протягом десятиліття без додаткових потрясінь.

Фонд рекомендував країнам взяти на себе зобов'язання щодо досягнення широких бюджетних цілей за допомогою базової податкової та видаткової політики на наступні три-п'ять років, з конкретними політиками, такими як підвищення податків або підвищення пенсійного віку.

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МВФ