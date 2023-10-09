МВФ предупредил о необходимости собирать налоги из-за уменьшения поддержки Украины

Международная поддержка Украины будет постепенно уменьшаться. Поэтому Киев должен сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы - как налоговые, так и таможенные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое глава миссии МВФ Гевин Грей дал изданию " NV Бизнес ".

Как отметил представитель фонда, до конца этого года власти Украины планируют запустить так называемую Национальную стратегию доходов.

"Все понимают: со временем и постепенно международная поддержка Украины будет уменьшаться, поэтому Украине нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования", - сказал он.

По его совам, это нужно учитывать, потому что после окончания войны будут расти потребности на финансирование социальных расходов. "Поэтому власти нужно сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы - как налоговые, так и таможенные", - добавил Грей.

В то же время он напомнил, что МВФ разработал программу расширенного финансирования с Украиной с учетом основного сценария, предполагавшего завершение войны к середине 2024 года. "Но мы предусмотрели и более негативный сценарий с более длительной во времени войной и, соответственно, большими объемами внешнего финансирования", - сказал представитель фонда.

"Международная финансовая помощь должна вырасти при условиях негативного сценария. В случае реализации сценария базового, мы говорили о 115 млрд долларов, а негативного - 140 млрд долларов", - сказал он.