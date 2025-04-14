МВФ предупредил о крахе фондовых рынков из-за торговых войн

МВФ не упомянул конкретные события, такие как масштабные тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом в последние недели. Но он отметил, что риски резко возросли с 2022 года из-за войн, роста военных расходов и торговых ограничений.

МВФ настоятельно призвал финансовые учреждения иметь достаточный капитал и ликвидность, чтобы помочь им справиться с потенциальными потерями от геополитических рисков, а также призвал их использовать стресс-тесты и другие виды анализа для выявления и управления такими рисками.

В своем отчете МВФ заявил, что его исследования показали, что такие крупные рисковые события, как войны, дипломатическая напряженность или терроризм, приводят к снижению цен на акции в среднем на 1 процентный пункт в месяц во всех странах, а среднее падение на развивающихся рынках составляет 2,5 процентных пункта.

Международные военные конфликты, такие как вторжение России в Украину в 2022 году, стали наиболее значимыми рисковыми событиями, из-за которых доходность акций снижалась в среднем на 5 процентных пунктов в месяц, что вдвое превышает уровень других геополитических рисковых событий.

В отчете говорится, что возросшие геополитические риски также приводят к росту суверенных рисковых премий - цен на кредитные деривативы, защищающие от дефолта, - и могут распространиться на другие экономики через торговые и финансовые связи.

Падение рынков

На прошлой неделе на Уолл-стрит наблюдались самые резкие колебания с момента пандемии COVID 2020 года. Базовый индекс Standard & Poor's 500 упал более чем на 10% с момента вступления Трампа в должность 20 января, в то время как золото достигло рекордных максимумов.

Согласно результатам опроса потребителей в США, опасения по поводу инфляции достигли самого высокого уровня с 1981 года, в то время как финансовые учреждения предупреждают о растущем риске рецессии.