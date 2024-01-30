МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики

Прогноз улучшен по сравнению с октябрем прошлого года из-за более высокой, чем ожидалось, устойчивости в Соединенных Штатах и некоторых странах с формирующимся рынком, а также финансовой поддержки в Китае.

Однако прогноз на 2024-2025 годы ниже исторического среднего показателя (2000-2019 годы) в 3,8% из-за повышенных ставок центральных банков для борьбы с инфляцией, прекращения бюджетной поддержки на фоне высокого долга.

"Облака начинают расходиться. Мировая экономика начинает окончательное движение к мягкой посадке, при этом инфляция неуклонно снижается, а рост замедляется. Но темпы роста остаются медленными, и впереди могут возникнуть турбулентности", - сказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

По его словам, глобальная активность оказалась устойчивой во второй половине прошлого года, поскольку факторы спроса и предложения поддержали ведущие экономики. Что касается спроса, более высокие частные и государственные расходы поддержали активность, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия. Что касается предложения, то, несмотря на возобновившуюся геополитическую неопределенность, помогло увеличение участия рабочей силы, улучшение цепочек поставок и низкие цены на энергоносители и сырьевые товары.

Глобальная инфляция

В большинстве регионов инфляция падает быстрее, чем ожидалось, на фоне ослабления проблем со стороны предложения и ограничительной денежно-кредитной политики. Ожидается, что глобальная инфляция снизится до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году, при этом прогноз на 2025 год будет пересмотрен в сторону понижения.

МВФ заявил, что средние цены на нефть упадут на 2,3% в 2024 году по сравнению с падением на 0,7%, которое он прогнозировал в октябре, и заявил, что цены упадут на 4,8% в 2025 году.

МВФ заявил, что новые скачки цен на сырьевые товары из-за геополитических потрясений, включая продолжающиеся нападения на судоходство в Красном море, могут продлить жесткие монетарные условия. Гуринша сообщил, что МВФ внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке, но более широкое экономическое воздействие остается "относительно ограниченным".

"Похоже, что на данный момент это не является основным источником потенциального возобновления инфляции предложения", - сказал он.