МВФ подталкивает Украину к ослаблению гривны и повышению налогов, - Bloomberg

Ожидается, что сотрудники миссии МВФ окажут давление на страну, чтобы она продолжила эти шаги для продолжения получения финансовой поддержки, сообщили анонимные украинские чиновники.

Результатом работы миссии в Киеве, которая началась 4 сентября, может стать выделение Украине 1,1 млрд долларов, если сотрудники фонда определят, что Украина достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств и возможностей для удовлетворения своих финансовых потребностей.

Однако, как отмечает Bloomberg, Национальный банк Украины не хочет, чтобы гривна ослабла еще больше. Валюта уже потеряла более 10% с октября, когда был отменен фиксированный обменный курс, введенный после полномасштабного вторжения России. Этот шаг поставит под сомнение способность центрального банка поддерживать ценовую стабильность, говорят источники. Рост курса доллара, а также повышение налогов также нанесут политический ущерб, поскольку население борется с последствиями войны с Россией.

Финансы правительства Украины были поддержаны примерно 122 млрд международной помощи от США, Европейского Союза и других союзников, а также МВФ. Но согласно последним оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля , страна сталкивается с бюджетным дефицитом в размере 15 млрд долларов в следующем году, который еще не был покрыт финансовыми обязательствами доноров.

Повышение налогов и курса доллара

Чтобы помочь залатать эту дыру, МВФ планирует призвать центральный банк Украины девальвировать гривну более быстрыми темпами и смягчить денежно-кредитную политику на фоне умеренной инфляции, говорят источники. Эти шаги направлены на то, чтобы раздуть бюджетные доходы Украины в местной валюте и сделать заимствования для Министерства финансов более дешевыми.

В ходе обсуждений перед миссией на этой неделе МВФ также раскритиковал план правительства по повышению ряда налогов как слишком мягкий и призвал правительство президента Владимира Зеленского рассмотреть вопрос об увеличении более широкого спектра налогов. Одним из возможных предложений является повышение НДС с нынешних 20%, сказали источники.

Парламент Украины 3 сентября не смог принять закон, который увеличивает военный сбор с доходов физических лиц с 1,5% до 5% и распространяет его также на ФОПов, что отражает непопулярность таких мер среди граждан, переживающих мобилизацию военного времени, обеспокоенных коррупцией в правительстве, регулярными отключениями электроэнергии из-за авиаударов и высокими ценами на электроэнергию.

Украина также планирует получить дополнительную поддержку в виде займов на сумму 50 млрд в долларов, финансируемых за счет прибыли от замороженных активов российского центрального банка. "Большая семерка" стремится получить средства к концу года, хотя США и ЕС все еще дорабатывают детали.