У МВФ відзначили прогрес України у виконанні умов для нової програми фінансування

Україна показує "хороший прогрес" у виконанні попередніх умов Міжнародного валютного фонду щодо затвердження нової програми розширеного фінансування (EFF). Як передає РБК-Україна, про це сказала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у коментарі "Укрінформу".

Йдеться про програму, яку було попередньо узгоджено в грудні після того, як Георгієва провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Тоді офіційно йшлося про нову трирічну програму EFF на суму 5,5 млрд доларів.

В МВФ тоді підкреслили, що для затвердження програми Україна має виконати низку "попередніх заходів". Проте детального опису умов не було.

"Я дуже уважно стежу за розвитком ситуації з моменту досягнення з Україною угоди на робочому рівні. У мене також була можливість зустрітися з президентом Зеленським та командою в Давосі. Те, що ми бачимо - це хороший прогрес", - сказала Георгієва.

Вона також уточнила, що однією із умов було "представлення бюджету, обґрунтованого у фінансовому плані". У Фонді очікують також "кроків, пов'язаних з верховенством права", й пообіцяли стежити за розвитком цього питання протягом найближчих тижнів.

"Наша спрямованість полягає в тому, щоби підтримати Україну на шляху до поліпшення конкурентного середовища", - додала директор-розпорядник МВФ.

Крісталіна Георгієва також звернула увагу на певні групи впливу, які є в Україні.

"Ми всі визнаємо, що в країні існують певні зацікавлені кола (vested interests), які не обов'язково допомагають досягти інклюзивного зростання", - зауважила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.Вони обговорили перебіг судової реформи, зміцнення верховенства права та впровадження структурних реформ.