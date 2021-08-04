МВФ зверне увагу на реформу ринку електроенергії і тарифи на електроенергію, - економіст

"Поки що ринок електроенергії ніколи не був частиною програми МВФ. Наступна точно буде мати ринок електроенергії, бо там у нас шалений бардак. І можна звичайно знижувати (тариф для населення - прим.) до нуля, наприклад, але все рівно за це хтось заплатить. У нас вже зараз шалена різниця між цінами для населення і цінами для промисловості. От цю різницю покриваємо ми з вами, з податків", - зазначив аналітик.

Він наголосив, що в енергоринку існує шалений дефіцит і криза неплатежів.

"Ця дірка все рівно лягає на бюджет, це наш з вами борг. Ми все рівно за це заплатимо. Дійсно, держава має допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. І такий механізм завжди є – субсидії. Тобто встановіть ринкові ціни, так ,це буде боляче, для всіх боляче. Але якщо людина дійсно бідна людина, то вона потребує і отримає субсидії. І взагалі не відчуває цих коливань", - наголосив Фурса.