Сегодня, 14 февраля, на конференции в Дубае директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украине в этом году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов финансирования, чтобы ее экономика функционировала.

Георгиева и видела, как украинские чиновники должны были спускаться в укрытие.