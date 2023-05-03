МВФ назвал уровень цен на нефть, необходимый для бюджетов основных производителей

Согласно последним прогнозам фонда, безубыточная цена на саудовскую нефть в этом году составит 80,9 долларов, что более чем на 20%больше, чем прогнозировалось в октябре. Несмотря на улучшение по сравнению с предыдущими двумя годами, оно выше среднего за 2000–2019 годы и контрастирует с лучшими перспективами для некоторых других ведущих региональных производителей энергии, таких как Объединенные Арабские Эмираты.

Оценка согласуется с точкой зрения Bloomberg Economics, которая считает, что Саудовской Аравии нужна цена на нефть выше 80 долларов и, возможно, ближе к 100 долларам, чтобы выполнить все обязательства по расходам и обеспечить стабильность социального контракта между правительством и гражданами.

Расчеты МВФ снова привлекают внимание к зависимости Саудовской Аравии от потока нефтедолларов в государственную казну для увеличения расходов на создание рабочих мест и дорогостоящую инфраструктуру. Это также помогает объяснить неожиданное решение, принятое королевством совместно с ОПЕК и его союзниками в начале апреля, сократить добычу нефти для поддержки цен на нефть.

МВФ теперь прогнозирует, что дефицит бюджета Саудовской Аравии в этом году составит 1,1% от ВВП, что противоречит ожиданиям правительства относительно второго профицита подряд, который, по последним оценкам, составляет 4,3 млрд долларов.

Саудовская Аравия не раскрывает свои предположения о ценах на нефть для бюджета и прекратила раскрытие прогнозируемых доходов от нефти.

"Доходы упадут из-за сокращения объемов производства", - сказал Джихад Азур, директор МВФ по Ближнему Востоку, Северной Африке и Центральной Азии. Он также стремился преуменьшить важность безубыточной цены на нефть как показателя финансового благополучия.

МВФ завершил свое обновление региональной экономики перед неожиданным шагом по сокращению ежедневной добычи более чем на 1 млн баррелей. Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК и крупнейший в мире экспортер нефти, согласилась сократить добычу на 500 тысяч баррелей в день.

Фонд использовал среднее значение международных ориентиров, чтобы предположить, что цены на нефть в этом году составят около 73 долларов за баррель. Мировой ориентир сырой нефти Brent упал ниже 75 долларов в среду, 3 мая, после закрытия на самом низком уровне более чем за пять недель.

Богатые нефтью страны региона Персидского залива в прошлом году получили непредвиденную прибыль после сбоев в торговле и производстве, которые подстегнули цены на сырьевые товары после вторжения России в Украину в феврале.

Перспективы стали гораздо менее благоприятными из-за опасений, что США могут столкнуться с рецессией, а также из-за способности России поддерживать экспорт сырой нефти в условиях войны.

Но МВФ уверен, что правительства стран Персидского залива проводят более разумную фискальную политику, что делает их менее уязвимыми к падению цен после диверсификации своих доходов.

"Эти страны накопили резервы, - сказал Азур. - Они должны выдержать любое падение доходов от нефти, и это будет дополнительным стимулом для усиления стратегии диверсификации, которую они проводят".