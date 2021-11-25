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МВФ назвав умову для введення накопичувальної пенсії в Україні

Автор: Олександр Білоус

Україна для введення обов'язкової накопичувальної пенсії повинна забезпечити збереження першого рівня солідарної системи. Крім того, другий рівень навряд чи призведе до зростання пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд МВФ, підготовлений до першого перегляду програми Stand-By.

Як наголошується в документі, офіційні органи розглядають можливість введення другого накопичувального рівня пенсійної системи. "У той час як середні пенсії в Україні низькі, накопичувальний другий рівень навряд чи поліпшить їх адекватність, особливо якщо вклади будуть інвестуватися в державні облігації", - йдеться в огляді.

При цьому у МВФ вважають, що Україна повинна виконати необхідні умови для введення накопичувальної пенсії. "Що найбільш важливо, накопичувальний другий рівень слід вводити тільки при наявності відповідних попередніх умов; він може фінансуватися за рахунок нових ресурсів, але в будь-якому випадку не повинен призведити до скорочення ресурсів, що виділяються на перший рівень (солідарної системи, - ред.)", - йдеться в документі.

Крім того, в оновленому Меморандумі з МВФ українська влада фактично згодні з цією позицією фонду. "Ми продовжимо нашу співпрацю з партнерами за програмами розвитку для впровадження ретельно відрегульованих обов'язкових накопичувальних пенсійних схем після того, як будуть створені необхідні передумови. Ми також визначимо відповідні джерела фінансування для другого рівня і забезпечимо, щоб ресурси, перерозподілені з першого на другий рівень, були заміщені іншими джерелами надходжень", - йдеться в Меморандумі.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко сподівається на початок пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Мінфін розробляє документи і шукає способи запуску.

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МВФ