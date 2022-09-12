МВФ має намір допомогти Україні і країнам, які постраждали від зростання цін на продовольство, - Reuters

План, про який раніше не повідомлялося, буде представлений на неофіційному засіданні. Це дозволить МВФ допомогти Україні та іншим країнам, сильно постраждалим від війни Росії проти України, без умов, передбачених у програмі регулярного фінансування.

За словами джерел, офіційне голосування на підтримку цього заходу, розробленого персоналом МВФ в останні місяці, очікується до щорічних зборів фонду в жовтні.

Джерела повідомили, що в разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі обмеження доступу і дозволить всім країнам-членам запозичувати до 50% своєї квоти МВФ в рамках інструменту швидкого фінансування МВФ та інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.

"Концепція проста, але вона може допомогти багатьом країнам", - сказав один з джерел.

Ціни на продовольство зросли в усьому світі після початку війни через блокування шляхів поставок, санкцій та інших торгових обмежень, хоча угода за посередництва ООН, яка дозволила відновити експорт зерна з українських портів минулого місяця, почала сприяти поліпшенню торгових потоків і зниження цін останнім часом.

У липні банк з Вашингтона прогнозував, що цього року інфляція досягне 6,6% в країнах з розвиненою економікою і 9,5% в країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються, що представляє "явний ризик" для поточної і майбутньої макроекономічної стабільності.

Багато африканських країн та інші бідні країни, які страждають від нестачі продовольства і гострого голоду, вимагали збільшення коштів, але було не відразу зрозуміло, скільки країн зажадають додаткової фінансової допомоги.

Допомога Україні

Пропозиція МВФ пропонує деяку обмежену допомогу Україні, але офіційні особи країни кажуть, що їм потрібен "повноцінний" пакет фінансування, оскільки Україна веде першу велику війну в Європі з часів Другої світової війни.

Минулого тижня представник МВФ повідомив Reuters, що фонд "продовжує тісно співпрацювати з українською владою і в даний час вивчає всі можливі варіанти надання подальшої підтримки Україні в цих складних обставинах".

Зарубіжні кредитори України підтримали дворічну заморозку виплат за міжнародними облігаціями майже на 20 млн доларів, але країна повинна провести виплати основного боргу в розмірі 635 мільйонів доларів за раніше отриманими кредитами МВФ, починаючи з середини вересня.

У березні МВФ затвердив екстрене фінансування України в розмірі 1,4 млрд доларів в рамках інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити невідкладні потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.