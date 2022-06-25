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МВФ допускає економічний спад у США: що стане причиною

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США, Субота 25 червня 2022 09:46
МВФ допускає економічний спад у США: що стане причиною Фото: глава МВФ Крісталіна Георгієва (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз економічного зростання в США, оскільки агресивне підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи знижує попит. Фонд очікує, що Сполученим Штатам, можливо, вдасться уникнути рецесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Погіршення прогнозу

У щорічній оцінці економічної політики США МВФ заявив, що тепер він очікує, що валовий внутрішній продукт США зросте на 2,9% в 2022 році, що менше його останнього прогнозу в 3,7% у квітні.

На 2023 рік МВФ знизив свій прогноз зростання в США до 1,7% з 2,3%, і тепер він очікує, що в 2024 році зростання складе 0,8%.

У жовтні минулого року МВФ прогнозував зростання в США на 5,2% цього року, але з тих пір нові штами COVID-19 і збої в ланцюжку поставок сповільнили відновлення, в той час як різкий стрибок цін на паливо і продукти харчування, викликаний війною Росії проти України, підстьобнув інфляцію до 40-річних максимумів.

"Ми усвідомлюємо, що шлях до запобігання рецесії в США звужується", - заявила на прес-конференції директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, зазначивши, що прогноз характеризується високим ступенем невизначеності.

За її словами, економіка продовжує відновлюватися після пандемії, "і серйозні потрясіння стрясають економіку через російське вторгнення в Україну і карантин в Китаї". "Подальші негативні потрясіння неминуче ускладнять ситуацію", - сказала вона.

Якщо шок буде досить сильним, він може підштовхнути Сполучені Штати до рецесії, але вона, швидше за все, буде короткою і неглибокою з помірним зростанням безробіття, схоже на рецесію в США в 2001 році, сказав заступник директора МВФ по Західній півкулі Найджел Чок.

Боротьба з інфляцією

Георгієва сказала, що цінова стабільність важлива для захисту доходів в США і підтримки зростання, але її досягнення може бути "деяким болем" для споживачів.

Вона сказала, що її переговори з міністром фінансів США Джанет Йеллен і головою ФРС Джеромом Пауеллом "не залишили ніяких сумнівів щодо їх прихильності зниження інфляції".

Інфляція в США за кращим показником ФРС більш ніж в три рази перевищує цільовий показник центрального банку США в 2%.

Георгієва сказала, що відповідальність за відновлення низької і стабільної інфляції лежить на ФРС, і що фонд розглядає бажання центрального банку США швидко довести базову процентну ставку овернайт до рівня 3,5-4% як "правильну політику для зниження інфляція". Поточна облікова ставка ФРС коливається від 1,50% до 1,75%.

"Ми вважаємо, що цей курс політики повинен призвести до попереднього посилення фінансових умов, що швидко поверне інфляцію до цільового рівня. Ми також підтримуємо рішення ФРС скоротити свій баланс", - сказала вона.

Нагадаємо, Citigroup прогнозує майже 50-відсоткову ймовірність глобальної рецесії. Центральні банки поспішають підняти процентні ставки, щоб придушити інфляцію, яка частково викликана наслідками війни Росії проти України і пандемії COVID-19.

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