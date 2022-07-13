RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У МВФ дали невтішний прогноз для світової економіки і попередили про кризу

Фото: глава МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Цей рік буде складним для світової економіки, а в наступному - ризики глобальної рецесії зростуть. Це в свою чергу може призвести до глобальної кризи.

Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, подальші перебої у поставках природного газу в Європу можуть занурити багато економік в рецесію (помірний спад і уповільнення темпів економічного зростання).

При цьому Георгієва зазначила, що війна в Україні вже вплинула на світову економіку і продовжить посилювати кризу.

"Країни повинні зробити все, що в їх силах, щоб знизити високу інфляцію... тому що стійко висока інфляція може перешкодити відновленню і ще більше погіршити рівень життя, особливо для вразливих верств населення", - пояснила вона.

Глава МВФ підкреслила, що багатші країни повинні надати термінову підтримку нужденним, щоб уникнути подальшого голоду, недоїдання і міграції.

Нагадаємо, що сьогодні вперше за 20 років євро став дешевшим за долар. Зараз валюта впала до мінімуму в 0,9998 долара.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФСлужба безпеки України