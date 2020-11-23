МВС повідомило правила поведінки поблизу водойм взимку
Україна, Понеділок 23 листопада 2020 09:54
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Фото: річка (pixabay)
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що на переважній території України річки вкрилися тонкою кригою. У відомстві нагадали правила поведінки поблизу та на водоймах.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Таким чином, МВС опублікувало такі рекомендації:
- виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
- забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
- забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
- забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
- не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
- не вживайте спиртні напої біля водойм;
- пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
Нагадаємо, в лютому в місті Лозова Харківської області під лід провалилися троє дітей. Тоді двоє з них загинули.
Крім того, в Харківській області рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок.