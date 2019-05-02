У МВС повідомили про хід розслідування подій 2 травня 2014

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що у справі щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду було скеровано 3 обвинувальні акти, а по одній особі винесено вирок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Яровий зазначив, що за період з 2017 року по теперішній час, у вказаному провадженні було допитано 1109 свідків та проведено 13 допитів потерпілих.

"Опрацьовано понад 1500 відео файлів, наданих ТРК та свідками, загальним об’ємом понад 2 Тб. За результатом, складено 222 протоколи огляду фото та відео матеріалів", - повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Повідомляється, що в даний час продовжується досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Також продовжуються огляди і систематизація відеофайлів, встановлення свідків й очевидців і їх допити.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у МВС розповіли про ситуацію в Одесі в річницю трагічних подій. Яровий розповів, в акціях беруть участь 200 осіб, Міністерство внутрішніх сил задіяло 2,5 тис. правоохоронців.