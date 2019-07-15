МВС попереджає про нову небезпечну для дітей гру

Зафіксована нова небезпечна гра "Зникнути на 24 години", яка націлена на дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, небезпечна гра "Зникнути на 24 години" - аналог гри "Синій кит", починає набирати обертів на території країн Європейського Союзу. Суть гри - дитина повинна зникнути на 24 години, щоб батьки і друзі не могли її знайти, у правилах гри забороняється використовувати будь-які засоби зв'язку.

"У разі зникнення вашої дитини - відразу телефонуйте в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Сумами повісився 12-річний хлопчик. Як розповіли у відділі комунікації поліції Сумської області, дитина була знайдена вдома з мотузкою на шиї у стані клінічної смерті. У поліції підкреслили, що так звані "ігри смерті" можуть бути причетні до трагедії.

Раніше також повідомлялося, що в українському сегменті інтернету поширюється нова суїцидальна гра "Червона сова", яка по суті є аналогом "Синього кита". За умовами гри, підписники спільнот повинні не спати більше десяти днів і виконувати завдання куратора.