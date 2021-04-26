У МВС пообіцяли почати інвентаризацію незаконних забудов найближчим часом

Найближчим часом почнеться інвентаризація незаконних забудов для внесення відомостей про них до державного реєстру. Сьогодні, 26 квітня, відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам в добудові незавершених житлових будинків.

Відзначається, що в ході засідання було розроблено постанову Кабміну України, яка дозволить провести інвентаризацію недобудов. "Робоча група підготувала постанови КМУ" Про проведення інвентаризації недобудов ", поки проєкт опрацьовується в Мінрегіоні і найближчим часом буде направлено до кабінету міністрів", - уточнюється в повідомленні.

Також наголошується, що розроблена постанова дозволить провести інвентаризацію незаконних забудов і внести відомості про них до державного реєстру.