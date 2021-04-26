ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МВС пообіцяли почати інвентаризацію незаконних забудов найближчим часом

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 18:19
У МВС пообіцяли почати інвентаризацію незаконних забудов найближчим часом Фото: заступник голови МВС Антон Геращенко (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Найближчим часом почнеться інвентаризація незаконних забудов для внесення відомостей про них до державного реєстру. Сьогодні, 26 квітня, відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам в добудові незавершених житлових будинків.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко, передає прес-служба відомства.

Відзначається, що в ході засідання було розроблено постанову Кабміну України, яка дозволить провести інвентаризацію недобудов. "Робоча група підготувала постанови КМУ" Про проведення інвентаризації недобудов ", поки проєкт опрацьовується в Мінрегіоні і найближчим часом буде направлено до кабінету міністрів", - уточнюється в повідомленні.

Також наголошується, що розроблена постанова дозволить провести інвентаризацію незаконних забудов і внести відомості про них до державного реєстру.

Нагадаємо, у вересні 2020 го в МВС повідомили про розробку законодавчої бази, яка повинна запобігти шахрайству з забудовами.

Відзначимо, раніше міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко відреагував на знесення будинку Уткіна в Києві. Він зажадав від правоохоронців з'ясувати, хто дав на це дозвіл.

РБК-Україна також писало, чому земля в Київській області дорожчає протягом останнього року, не дивлячись на загальну ситуацію в економіці через карантин і пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Інфраструктура Міністерство внутрішніх справ України стройка
NEWS
Україну не омине "індійський" штам коронавірусу, - Рубан
Україну не омине "індійський" штам коронавірусу, - Рубан
DAILY
Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"