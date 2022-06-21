У МВС показали, як проходять запеклі бої в Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої між ЗСУ та окупантами. У МВС показали, як українські бійці знищують ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

"Бійці Нацгвардії знищують ворога в Сєвєродонецьку. Бої за місто тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бої з російськими військами за Сєвєродонецьк ведуться вже в промисловій зоні. Українська сторона контролює тільки територію заводу"Азот".

Крім того, вчора стало відомо, що ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька.

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