МВС планує повернути техогляд автівок, але з відеофіксацією процесу

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, обов’язковий технічний контроль транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, здійснюють суб’єкти проведення ОТК.

При цьому на кожний транспортний засіб, що пройшов ОТК і визнаний технічно справним, суб’єкт проведення ОТК складає протокол перевірки його технічного стану, який видається водію транспортного засобу.

"Для підвищення об’єктивності та прозорості проходження ОТК проект акта передбачає запровадження відеофіксації процесу проходження ОТК", - йдеться в документі.

Проект акта також конкретизує термін "транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку" з метою усунення двоякості та неоднозначності під час його трактування.