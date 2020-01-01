У МВС пояснили, чому не реагують на порушення заборони запускати феєрверки

Співробітники правоохоронних органів не реагують на порушення про заборону використовувати піротехнічних виробів, оскільки за законом це не входить в їх компетенцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Як зазначили у відомстві, рішення про заборону піротехніки приймають міські або сільські ради.

"Рішення про заборону піротехніки приймають міські або сільські ради, кожен окремо. Наприклад, Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС, тобто до нашої перемоги", - йдеться в повідомленні.

У МВС уточнили, що відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодекс про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

"згідно з Адміністративним кодексом, поліція лише стежить за тим, щоб піротехніка продавалася з сертифікатами якості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 грудня Київський міська рада заборонив використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних виробів до кінця війни на Донбасі. Також було заборонено проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам'яті загиблих Героїв.

Крім того, з початку грудня у Києві відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.