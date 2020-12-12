У МВС дали рекомендації водіям через ожеледицю на дорогах

У Міністерстві внутрішніх справ дали рекомендації водіям у зв'язку з ожеледицею на дорогах. Також водіїв попереджають про можливі порушення в русі транспорту через негоду.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

Так, водіїв закликали дотримуватися правила безпечного водіння, щоб уникнути трагедій на дорогах:

витримуйте дистанцію між автомобілями;

паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральної техніки;

пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

під час їзди не робіть різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

враховуйте попередження відповідних служб

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, в Україні збережеться ожеледиця на дорогах. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Раніше РБК-Україна писало, в Україні на тлі погіршення погодних умов 10 грудня зафіксували майже 1,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод. В результаті 8 людей загинули, 99 - травмувалися.

Зазначимо, що 12 грудня в Україні погіршиться погода. Вдень на більшій території країни очікуються мокрий сніг з дощем, температура повітря коливатиметься від -3 до +6 градусів.