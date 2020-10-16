У МВС Білорусі пообіцяли "гуманно" застосовувати зброю проти мітингарів

Білоруські силовики будуть "гуманно" застосовувати табельну зброю проти мітингувальників, якщо вони будуть чинити активний спротив. У білоруському Міністерстві внутрішніх справ вважають протестувальників "бандитами".

Про це в інтерв'ю провладному білоруському телеканалу "Білорусь 1" заявив начальник головного управління щодо боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Микола Карпенков.

За його словами, силовики будуть застосовувати табельну зброю для захисту простих людей та дітей, щоб вони "не бачили цієї вакханалії". Зброю Карпенков обіцяє застосовувати тільки у разі нападу на правоохоронців.

"Ми, звичайно, гуманно застосуємо зброю проти них, зокрема й вогнепальну, а найбільш небезпечних ми приберемо з вулиць", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше про готовність застосовувати вогнепальну зброю проти мирних протестувальників заявляли у міліції Мінська.

До цього у МВС Білорусі заявляли про нібито радикалізацію протестів та погрожували застосуванням бойової зброї.

Як писало РБК-Україна, днями опозиційний лідер Світлана Тіхановська висунула ультиматум невизнаному президенту Олександру Лукашенку та пригрозила масштабною акцією протесту.