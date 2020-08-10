У МВС Білорусі заперечують смерть протестуючого

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заперечують, що в ході акцій протесту в країні загинув чоловік. Силовики обіцяють повідомити подробиці з приводу затриманих пізніше.

Про це розповіла прес-секретар відомства Ольга Чемоданова, передає видання "Наша Ніва".

"У нас не було жертв", - зазначила вона, відповідаючи на прохання підтвердити чи спростувати смерть під час протестів.

Відзначимо, раніше правозахисники "Весни" повідомили, що в Білорусі помер один з учасників акції протесту, якого збив автозак. Чоловік помер у результаті отримання черепно-мозкової травми.

Також за даними правозахисників, у лікарнях Мінська знаходяться десятки постраждалих. Пораненими зайняті два відділення військового госпіталю. Крім цього, постраждалі перебувають у лікарні швидкої допомоги і 6 лікарнях Мінська.

Нагадаємо, білоруські правозахисники також повідомляють, що станом на 10 серпня під час протестів, що спалахнули в день виборів президента Білорусі, затримали 213 осіб.

Як писало РБК-Україна, під час акції протесту в Мінську автозак в'їхав у натовп демонстрантів, один з яких застрибнув на бампер автомобіля, після чого впав під колеса.

Раніше стало відомо про першого загиблого в ході протестів, яким став Євген Звічкін, але поки неясно, чи пов'язаний цей випадок з ним.