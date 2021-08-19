Чоловічий перукар чи барбер – як вибрати найкращого спеціаліста?

Життя біжить вперед з шаленою швидкістю і бурлить бульбашками-нововведеннями. Здається, ось ще вчора ми купували товсті «пузаті» телевізори і вважали їх межею мрій, а зараз такі агрегати уже смішать й змушують задавати сотні питань сучасних дітей. Ось і професія «барбер» вже не дивує і не підносить одну брову у знак запитання в середньостатистичної людини. «Хто цей звір, і з чим його їдять?», - думають декотрі чоловіки, заходячи до б’юті-спеціаліста з бородою та вусами. А, всівшись до крісла, нарешті, розуміють, чому жінки обожнюють ходити у салони краси і почуваються там, як співається у сучасній відомій пісні, на чилі. Так, звичайно, жінки стрижуть не гірше чоловіків, але мало хто з представників чарівної статі може похвалитися ідеальним знанням новин із сфери політики чи економіки, або захоче обговорювати протягом півгодини тридцять третю хвилину позавчорашнього футбольного матчу. Є суто чоловічі теми, які вимагають суто чоловічих міркувань та ідей.

Кажуть, що нове – це забуте старе. Цікаво, що це можна віднести й до професії барбера. Археологи вважають, що перші барбершопи було відкрито у часи Римської Імперії. Туди пускали лише чоловіків, обговорювали насущні справи, ділилися новинами, а заодно й брилися-стриглися. Протягом наступних віків барбершопи нагадували клуби закритого типу для представників впливових верств суспільства, куди приходили, у першу чергу, для спілкування й відпочинку від жінок.

Після всіх потрясінь та заворушень, які пережив світ у першій половині ХХ ст., закінчився й золотий вік барберингу. Барбершопи закривалися, а чоловічі сили було кинуто на відновлення всього, що було зруйновано під час воєн. Зараз напрям барберингу знову став супермодним й затребуваним, але, разом зі змінами сучасного світу, ніхто не забув про традиції. Змінилася лише кількість послуг, які надають барбери (тут бриття небезпечною бритвою, камуфлювання сивини, стрижка бороди й вусів, укладка, стрижка під машинку), а ще те, що входити жінкам вже не заборонено (але їм вистачає своїх салонів краси).

Кому б ви не віддавали перевагу – чоловічим майстрам чи барберам – головне, щоб стрижку було виконано професійно, а вам було комфортно у місці, де працює спеціаліст.

Із застосунком GoBeauty ви з легкістю запишетесь до будь-якого спеціаліста з б’юті-сфери, який приймає недалеко від вашого дому чи роботи. Як і з викликом таксі або замовленням їжі у наш час, вам вже не обов’язково дзвонити, пояснювати та чекати на відповідь від майстра, все набагато легше – запис проходить online, ви побачите всі варіанти вільного часу у майстра, а питання зможете задати у спеціальному чаті. Додаток GoBeauty самостійно нагадає вам про призначений візит за добу і за дві години до нього. Застосунок створено для того, щоб всі без виключення, і чоловіки, і жінки отримували задоволення від відвідування б’юті-спеціалістів.