Мужество или риск? Как в ЕС восприняли шаг Мерца по дальнобойному оружию для Украины

Она отметила, что сейчас наблюдается сближение основных европейских стран с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом, исходя из принципа, что безопасность Украины - это также и безопасность Европы.

"Это сильная политика, смелая политика, потому что с каждым днем наши компании, наша молодежь, особенно в странах, которые находятся далеко от Украины, имеют сомнения относительно необходимости помощи Киеву. Но мы никогда не должны терять мужество сказать, что украинцы также ежедневно борются за нашу безопасность", - подчеркнула Метцола.

У президента Европарламента спросили, является ли решение Мерца о приобретении дальнобойных систем украинского производства мужественным выбором или же рискованным. Метцола ответила, что считает заявления канцлера Мерца очень сильным. Она добавила, что Европа много лет ждала, чтобы "услышать такие сильные заявления со стороны Германии".

"Мы слишком долго ждали, чтобы дать украинцам лицензии на производство оружия. Я хорошо помню разочарование президента Зеленского. Он просил европейских лидеров: "Дайте нам возможность производить оружие, по крайней мере у вас не будет проблем с экспортом"", - сказала она.