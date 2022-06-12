Чоловікам з IT-сфери можуть дозволити виїжджати за кордон: які умови

За словами Борнякова, з початку повномасштабного вторгнення Росії, 70% IT-компаній не втратили темпи ведення бізнесу й залучили нових клієнтів. Також ще трохи більш ніж половина очікують на зростання свого бізнесу. Та й загалом, сьогодні IT є однією з ключових галузей економіки України.

Проблема виїзду за кордон, як зауважив Борняков, стає все більш актуальною.

"Персональний контакт дуже важливий. Є такі речі, як конференції, бізнес-форуми, на яких потрібно бути присутніми, демонструвати свій бізнес та залучати нових клієнтів. Це можна було відкладати на місяць-другий, але тепер ситуація така, що відкладати вже нема куди", - зауважив заступник голови Мінцифри.

Сьогодні ж Мінцифри разом з Міноборони, Генштабом й Мінекономіки створюють механізм, який дозволятиме виїжджати на короткий термін за умови гарантій, що людина повернеться до України.

"За кілька днів має бути вже рішення, яке має бути спільним. Потрібно, щоб усі гілки влади ухвалили це рішення, насамперед Міноборони. Ми бачимо, що розуміння вже є. Йдеться максимум про два-три тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5-7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб вирішити питання і повернутися назад", - додав Борняков.

Як відзначив Борняков, IT-компанія подаватиме обмежений список людей, який, на приклад, не перевищуватиме 10% від загальної кількості працівників. Після цього Міноборони й Мінекономіки розглядатиме його й видаватиме дозвіл на виїзд за кордон. У дозволі зазначатиметься термін на який працівники компанії можуть покинути територію України.

"Це велика проблема, адже якщо є контракт та замовник, який платить за велику команду IT-фахівців, і це можуть бути сотні тисяч доларів на місяць, а потім із цієї команди забирають кількох ключових людей, робота може зупинитися повністю. Ми це розуміємо, а тому плануємо робити механізм бронювання через програму "Дія", - додав заступник голови Мінцифри.

Також, за словами Борнякова, сьогодні розробляється й механізм бронювання найбільш критичних співробітників в IT-індустрії.

"На даний момент вдалося понад тисячу людей забронювати за стандартним механізмом, щоб зберегти бізнес та робочі місця для компаній, але IT-індустрія – це 280 тис. осіб", - зауважив Борняков.