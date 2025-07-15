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Музей истории Киева до конца лета будет украшать инсталляция ORIGAMI for UKRAINE, - Матюха

Вторник 15 июля 2025 14:29
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Музей истории Киева до конца лета будет украшать инсталляция ORIGAMI for UKRAINE, - Матюха Фото: Музей истории Киева до конца лета будет украшать инсталляция ORIGAMI for UKRAINE (пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Фасад Музея истории Киева до конца лета будет украшать инсталляция ORIGAMI for UKRAINE, которую благодаря содействию фонда Андрея Матюхи разместили там 9 апреля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Художественный проект, родившийся в тесном сотрудничестве между Украиной и Бельгией, имеет целью привлечь как можно больше людей к масштабному сбору средств для украинских военных.

Музей истории Киева до конца лета будет украшать инсталляция ORIGAMI for UKRAINE, - Матюха

Пять тысяч бумажных птиц из зеркальной бумаги уже стали символом надежды, единства и поддержки. Их автор - знаменитый бельгийский художник и дизайнер Шарль Кайсин. В изготовлении фигурок принимали участие украинские дети, что придало инсталляции особую энергетику.

ORIGAMI for UKRAINE активно поддержал Фонд Андрея Матюхи, который и в дальнейшем инвестирует в культурные инициативы, способные менять реальность. По словам организаторов, инсталляцию уже увидели десятки тысяч людей, а медиа-покрытие вышло далеко за пределы Украины.

Музей истории Киева до конца лета будет украшать инсталляция ORIGAMI for UKRAINE, - Матюха

"Когда искусство становится инструментом помощи, оно начинает дышать новым содержанием. Культура может не только вдохновлять, но и спасать. И ORIGAMI for UKRAINE - именно об этом. Фонд максимально способствует реализации подобных проектов, которые являются сверхважными в наше нелегкое время", - говорит основатель фонда Андрей Матюха.

Музей истории Киева до конца лета будет украшать инсталляция ORIGAMI for UKRAINE, - Матюха

Сейчас уже собрано более 55 тысяч евро на медицинское оборудование для одного из киевских реабилитационных центров, где лечат раненых военных. Кампания по сбору средств продолжается и каждый может присоединиться, приобретя блестящую птичку из инсталляции за 10 евро.

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