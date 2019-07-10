Мураєв вступив в парламентську фракцію "Опоблоку"

Позафракційний народний депутат Євген Мураєв увійшов до складу фракції "Опозиційного блоку". Відповідні оголошення під час пленарного засідання парламенту зробила віце-спікер Верховної ради Оксана Сироїд, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Мураєв обраний до Верховної ради по мажоритарному округу №181 в Харківській області. Раніше він вже перебував у лавах "Опоблока" – з червня 2015 року, проте вийшов з нього в червні 2016-го. Своє небажання перебувати у фракції політик пояснив присутністю в партії Юрія Бойка, який нині балотується до парламенту від "Опозиційної платформи - За життя".

За словами Мураєва, Бойко, на рейтинг якого п'ять років працював весь "Опоблок", є "інструментом в руках" Віктора Медведчука і представників колишньої влади.

Мураєв заявив, що половина списку "Опозиційної платформи - За життя" – це подільники колишньої влади, а також одіозні особистості, як Ілля Ківа.