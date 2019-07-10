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Мураєв вступив в парламентську фракцію "Опоблоку"


Відповідні оголошення було зроблено під час пленарного засідання парламенту

Позафракційний народний депутат Євген Мураєв увійшов до складу фракції "Опозиційного блоку". Відповідні оголошення під час пленарного засідання парламенту зробила віце-спікер Верховної ради Оксана Сироїд, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Мураєв обраний до Верховної ради по мажоритарному округу №181 в Харківській області. Раніше він вже перебував у лавах "Опоблока" – з червня 2015 року, проте вийшов з нього в червні 2016-го. Своє небажання перебувати у фракції політик пояснив присутністю в партії Юрія Бойка, який нині балотується до парламенту від "Опозиційної платформи - За життя".

За словами Мураєва, Бойко, на рейтинг якого п'ять років працював весь "Опоблок", є "інструментом в руках" Віктора Медведчука і представників колишньої влади.

Мураєв заявив, що половина списку "Опозиційної платформи - За життя" – це подільники колишньої влади, а також одіозні особистості, як Ілля Ківа.

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