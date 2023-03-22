Стена на границе. В Германии сказали, что обеспечит от новых нападений России

"Целью должно быть сдерживание России, которая не должна быть способна снова атаковать Украину или любую другую соседнюю страну. Это - наша цель. Как ее достичь? Поставка оружия - одна из составляющих… Но на границе с РФ должен быть очень-очень эффективен и прочная стена, чтобы она снова не нападала на Украину", - заявила Фельдгузен.

Она акцентировала, что Германия за последний год передала Украине очень много оружия и будет продолжать это делать.

"Германия будет помогать Украине оружием, пока война не закончится, а также будет оказывать и другую помощь, в частности, гуманитарную", - подытожила посол.

Напомним, недавно в Германии выразили мнение, что российская захватническая война в Украине не может завершиться быстро. Поскольку с ее последствиями придется еще долго разбираться.

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