Мудрик вышел в лидеры АПЛ по зрелищному показателю: о чем идет речь

22-летний украинец стал лидером сезона чемпионата Англии по среднему количеству успешных обыгрышей за 90 минут. Вингер "синих" опередил других звезд Премьер-лиги с навыками дриблинга.

За 90 минут Мудрик в среднем 2,3 раза успешно обыгрывает соперника. По этому показателю он опередил вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо (2,1 обыгрыша), хавбека "Манчестер Сити" Джека Грилиша (2,0), вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса (1,9) и крайнего нападающего столичного "Арсенала" Габриэла Мартинелли (1,8). Статистика сформирована по данным последнего месяца.

Впрочем, индивидуальные действия Мудрика слабо влияют на результативность. В нынешнем сезоне украинец сыграл 14 матчей АПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативных передачи. "Челси" с тремя поражениями в последних пяти турах оказался на 12-й строчке.

В воскресенье Мудрик отыграл все 90 минут против "Эвертона" Виталия Миколенко. Вингер получил "горчичник", а лондонцы уступили "ирискам" (0:2). В составе мерсисайдцев голами отличились Дукуре и Доббин.