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Мудрик получил порцию комплиментов от Почеттино перед турне в США

Фото: Михаил Мудрик перебрался в "Челси" зимой (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Новый главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от знакомства с украинским вингером команды Михаил Мудриком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goal.

Аргентинский специалист побеседовал с украинцем на старте подготовки к новому сезону. 51-летний тренер, очевидно, в восторге от уровня звезды сборной Украины.

"Мудрик – действительно хороший парень, он еще очень молод и наделен потрясающим потенциалом. Самое главное – завоевать доверие. Игроки должны знать нас и быть в курсе нашего подхода. Мы много разговариваем, что делает меня счастливым", – заявил Почеттино.

Мудрик попал в список футболистов первой команды на предсезонный тур в Штаты. Там "синие" сыграют 5 контрольных поединков – против "Рексема" (20 июля), "Брайтона" (23 июля), "Ньюкасла" (27 июля), "Фулхэма" (30 июля) и дортмундской "Боруссии" (3 августа). Старт АПЛ – 13 августа.

Михаил Мудрик в "Челси"

Украинец переехал на "Стэмфорд Бридж" 15 января из донецкого "Шахтера". Ориентировочная сумма трансфера – 70 млн евро. Еще 30 миллионов в евровалюте прописали бонусами.

Дебютировал за "Челси" 21 января в выездном матче Премьер-лиги против "Ливерпуля" (0:0). Первым результативным действием отметился 11 марта, когда в 27-м туре чемпионата Англии ассистировал Ковачичу против "Лестера" (3:1). В общей сложности сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 результативные передачи.

Летом сыграл два матча в составе сборной Украины – товарищеский против Германии (ассист) и квалификации против Северной Македонии (2 ассиста). Позже уехал с молодежкой на Евро-2023. Там провел 2 поединка, в которых записал в актив еще 2 результативные передачи.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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