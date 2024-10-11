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Мудрик оформил индивидуальный гол в противостоянии с Грузией: видео

Фото: Михаил Мудрик на предматчевой разминке (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик открыл счет в первой половине матча Лиги наций против национальной команды Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Команда Сергея Реброва начала поединок в неожиданном кадровом сочетании. Место в центре обороны рядом с Забарным получил Таловеров (ЛАСК). В качестве же опорного хавбека появился Калюжный из "Александрии".

"Сине-желтые" открыли счет на 35-й минуте. Мудрик подобрал мяч слева в атаке, сместился в центр и из-за пределов штрафной пробил в нижний угол ворот кавказцев. Мамардашвили задержался с прыжком и спасти "крестоносцев" не сумел.

Видео гола Мудрика:

 

 

 

Подопечные Реброва начали турнир с двух поражений. Для сохранения шансов на повышение в классе "сине-желтые" обязаны побеждать сборную Грузию. Кавказцы стартовали с двух побед – разгрома Чехии (4:1) и минимального успеха с Албанией.

К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины и Грузии перед Лигой наций.

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