МТБ БАНК продовжує розширювати мережу відділень

МТБ БАНК 15 грудня 2020 року відкрив нове відділення у густонаселеному районі Одеси – на Люстдорфській дорозі, 140-В. Відтепер у мікрорайоні Вузівський, що на Таїрова, з’явилося ще одне представництво банку, в якому клієнтам буде доступний увесь спектр банківських послуг. Тут можна оформити кредит, відкрити депозит, здійснити міжнародний переказ, обміняти валюту, замовити та отримати картку. Спеціалісти банку проконсультують клієнтів з усіх питань щодо використання фінансових продуктів.

- Разом із активним розвитком фінансових технологій і впровадженням дистанційних послуг, у МТБ БАНКу крок за кроком реалізовують плани щодо розширення мережі відділень. Прагнучи бути максимально ближчими до клієнтів, розширюємо географію нашої присутності. Незмінними залишаються якість обслуговування та наше прагнення йти назустріч клієнту в вирішенні його фінансових питань. Фізичні особи в новому відділенні зможуть отримати якісний банківський сервіс і професійні консультації щодо банківських продуктів, а юридичні - оперативно оформити банківську гарантію чи один із кредитних продуктів на поповнення оборотного капіталу: овердрафт, кредитну лінію або факторинг, - розповів керуючий Центральним відділенням ПАТ «МТБ БАНК» в Одесі Станіслав Ляшенко. – Ми розуміємо, що в умовах пандемії Covid-19 вкрай важливо розосередити місця надання банківських послуг: більше відділень - менше черг. І навіть за умов того, що переважна більшість наших клієнтів користуються мобільними додатками та нашим новим інтернет-банкінгом для юросіб МТВ-В, деякі операції все ще потребують присутності клієнта у відділенні. І ми робимо все, аби дорога до нас була короткою та комфортною.

Станіслав Ляшенко, керуючий Центральним відділенням ПАТ "МТБ БАНК" у м. Одеса

МТБ БАНК – універсальний банк, який працює на фінансовому ринку України понад 27 років. Має найвищий рейтинг надійності депозитів за версією незалежного рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг». Надійність МТБ БАНКу також підтверджена членством і участю в міжбанківських об'єднаннях, асоціаціях і міжнародних організаціях, серед яких: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Master Card Worldwide, Visa International Inc., UnionPay, Western Union, Національний депозитарій України, SWIFT, Thomson Reuters, Незалежна асоціація банків України (НАБУ). ПАТ «МТБ БАНК» є дійсним учасником Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC) та Уповноваженим банком Пенсійного фонду України, а також має статус гаранта Митної служби України з надання фінансових гарантій щодо забезпечення оплати митних платежів. МТБ БАНК - це 50 відділень у 12 регіонах України, понад 11 тисяч корпоративних і 170 тисяч приватних клієнтів.