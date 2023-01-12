"Мрут и слепнут". Оккупант жалуется, что его товарищей травят водкой (перехват)

Военные Российской Федерации боятся покупать продукты на территории Украины, потому что местные жители отравляют продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки в Telegram.
Во время разговора со знакомым военный РФ уверяет, что продуктов передавать не нужно, ведь, по его словам, у него все есть. Однако потом рассказывает, что не покупает в магазинах, потому что продукты и водка часто отравлены.
"Кто хочет - достанет (алкоголь - ред.)... Ну периодически умирают, слепнут, поэтому... мешают конечно... я ничего не покупаю, а то отравят", - рассказал мужчина.
Напомним, в одном из перехватов оккупант рассказал, что по обновленным российским внутренним правилам, направленным на борьбу с пьянством, теперь за алкогольное опьянение или запах перегара есть приказ расстреливать на месте.
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