"Мрут и слепнут". Оккупант жалуется, что его товарищей травят водкой (перехват)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки в Telegram.

Во время разговора со знакомым военный РФ уверяет, что продуктов передавать не нужно, ведь, по его словам, у него все есть. Однако потом рассказывает, что не покупает в магазинах, потому что продукты и водка часто отравлены.

"Кто хочет - достанет (алкоголь - ред.)... Ну периодически умирают, слепнут, поэтому... мешают конечно... я ничего не покупаю, а то отравят", - рассказал мужчина.