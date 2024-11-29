Мечта о 4х4: нужен ли полный привод украинской зимой

Покупая машину суперпопулярного сейчас класса кроссоверов, автомобилист часто хочет видеть ее с полным приводом, то есть со всеми ведущими колесами. Но действительно ли нужна трансмиссия 4х4 человеку, который не погружается в приключения на офроуде, не увлекается охотой и безразлична к рыбалке?
О том, нужна ли полноприводная машина рядовому украинскому горожанину, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы "AutoBild Все ведущие" и Autocentre.
Для начала следует напомнить, что полный привод бывает очень разный. Настоящие внедорожники с механическим подключением всех колес и блокировками дифференциалов сегодня большая редкость. Абсолютное большинство полноприводных машин на улицах – легкие кроссоверы. В них второй мост обычно подключается не через раздатку, а через специальную муфту. Причем автоматически – в начале буксования одного из основных ведущих колес.
На борьбу с настоящим бездорожьем, грязью, снегом, путями и заносами такая трансмиссия не рассчитывается. Реальную помощь от нее можно ожидать в первую очередь в городских условиях, например, когда нужно выехать из нерасчищенной от снега парковки, подняться на скользкую горку или преодолеть песчаный пляж во время воскресного пикника.
Доступный на большинстве современных кроссоверов полный привод справится с выездом из скользких, заснеженных и грязных отрезков пути. лучше моноприводных аналогов чувствуют себя на дороге с обледенелыми путями, скользкими выбоинами, островками отполированного колесами снега.
С другой стороны, не следует ждать от четырех ведущих колес большого чуда. Ведь любой 4х4 – только часть удачи машины на сложных поверхностях. Многое также зависит от водительского мастерства, характеристик шин и самого автомобиля.
Короче говоря, увязнуть на большинстве популярных полноприводных авто так же легко, как и на моноприводном. Отчасти потому, что у многих моделей вторую ось подключает автоматика, которая часто делает это уже после того, как колеса первой оси зарываются в снег или грязь. Отчасти потому, что все возможности полного привода раскрываются только при наличии внедорожных шин. Которые, конечно, на рядовом кроссовере даже не всегда поместятся – и никто из горожан на своих городских авто не использует.
Наконец, еще одно неприятное для владельцев кроссоверов 4х4 обстоятельство – та же муфта, которая вместо механической раздатки подключает вторую ведущую ось. Большинство этих устройств не рассчитаны на долгую работу и отключаются, перегреваясь, уже после 10-15 минут борьбы с заносами или грязными путями. То есть выходит, что снежное или другое препятствие должно быть буквально в физическом смысле кратким.
Но в конце должны заступиться за автомобили с 4х4. Как уже упоминалось выше, их успех в сложных дорожных условиях зависит от действий водителя. Следовательно, вам следует изучить заводской мануал и усвоить алгоритмы работы вашей трансмиссии.
В частности, разберитесь с режимами полного привода, которых часто бывает несколько: с автоматическим подключением второй оси и с принудительным, жестким подключением, с имитациями межколесных блокировок дифференциалов и т.д. Было бы хорошо попрактиковаться в управлении машиной в разных режимах на соответствующих поверхностях – но для этого нужно найти безопасное место.
Итак, резюме простое: даже в городе лишним полный повод не будет. Тем более зимой. Но, во-первых, имейте в виду, что в большинстве конструкций ваш 4х4 будет достаточно ограничен по возможностям и мало чем поможет в настоящих сугробах или в реальной грязи. А во-вторых, если бюджет не позволяет, без такого полного повода в городе можно обойтись – если научиться правильно ездить по льду и снегу и использовать качественные зимние шины арктического типа.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.