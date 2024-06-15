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Могут спасти жизнь. Патрульные напомнили важные правила купания на пляжах

Фото: патрульные напомнили важные правила купания на пляжах (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Водоемы часто бывают опасными. В полиции напомнили правила, соблюдая которые можно спасти собственную жизнь, купаясь на пляжах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева, ГСЧС Украины.

"Из соображений безопасности мы советуем воздержаться от купания и отдыха на пляжах. Однако тем, кто все же решит провести свое время у водоема, следует соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении полиции.

  • купаться следует только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, ведь дикие пляжи, крутые берега, заиленное дно опасны;
  • выбирайте теплую и безветренную погоду: скорость ветра до 10 м/с и температура воздуха выше +24°C;
  • на воде безопаснее в светлое время суток, поэтому не задерживайтесь на отдыхе;
  • купание детей - только под наблюдением взрослых. Детям, не умеющим плавать, запрещено заходить в воду выше пояса.

Важно

  • нельзя купаться в холодной воде (ниже +18°C), чтобы не произошло переохлаждение организма;
  • не купайтесь в одиночку и не заплывайте за ограничительные знаки;
  • алкоголь и безопасность на воде - несовместимы;
  • также не стоит купаться сразу после еды.

"Помните, что игнорирование правил поведения во время отдыха на воде иногда может стоить жизни!" - отмечают патрульные.

Статистика

Как рассказали в ГСЧС Украины, по данным на 9 июня за неделю на воде погибли 23 человека, среди которых 4 детей.

"С начала года уже 414 погибших, в том числе 26 детей", - добавили спасатели.

Открытие пляжей в Одессе и области

Напомним, 8 июня в Одессе открыли первый пляж. Им стал "Калетон" - один из 20 локаций, которые планируется открыть в регионе.

При этом, в ОВА предупреждали, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов - пребывание людей у ​​моря запрещено.

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