Могут спасти жизнь. Патрульные напомнили важные правила купания на пляжах

Водоемы часто бывают опасными. В полиции напомнили правила, соблюдая которые можно спасти собственную жизнь, купаясь на пляжах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева, ГСЧС Украины.
"Из соображений безопасности мы советуем воздержаться от купания и отдыха на пляжах. Однако тем, кто все же решит провести свое время у водоема, следует соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении полиции.
"Помните, что игнорирование правил поведения во время отдыха на воде иногда может стоить жизни!" - отмечают патрульные.
Как рассказали в ГСЧС Украины, по данным на 9 июня за неделю на воде погибли 23 человека, среди которых 4 детей.
"С начала года уже 414 погибших, в том числе 26 детей", - добавили спасатели.
Напомним, 8 июня в Одессе открыли первый пляж. Им стал "Калетон" - один из 20 локаций, которые планируется открыть в регионе.
При этом, в ОВА предупреждали, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов - пребывание людей у моря запрещено.
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