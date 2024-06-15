Могут спасти жизнь. Патрульные напомнили важные правила купания на пляжах

"Из соображений безопасности мы советуем воздержаться от купания и отдыха на пляжах. Однако тем, кто все же решит провести свое время у водоема, следует соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении полиции.

купаться следует только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, ведь дикие пляжи, крутые берега, заиленное дно опасны;

выбирайте теплую и безветренную погоду: скорость ветра до 10 м/с и температура воздуха выше +24°C;

на воде безопаснее в светлое время суток, поэтому не задерживайтесь на отдыхе;

купание детей - только под наблюдением взрослых. Детям, не умеющим плавать, запрещено заходить в воду выше пояса.

Важно

нельзя купаться в холодной воде (ниже +18°C), чтобы не произошло переохлаждение организма;

не купайтесь в одиночку и не заплывайте за ограничительные знаки;

алкоголь и безопасность на воде - несовместимы;

также не стоит купаться сразу после еды.

"Помните, что игнорирование правил поведения во время отдыха на воде иногда может стоить жизни!" - отмечают патрульные.

Статистика

Как рассказали в ГСЧС Украины, по данным на 9 июня за неделю на воде погибли 23 человека, среди которых 4 детей.

"С начала года уже 414 погибших, в том числе 26 детей", - добавили спасатели.