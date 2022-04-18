Чи можна виїхати з України без закордонного паспорту: пояснення ДПСУ

За його словами, порядок перетину державного кордону чітко регламентується законодавством.

"Є постанова уряду 57, яка регламентує перетин державного кордону. В тому числі там визначено перелік документів, які дають право на перетин кордону. Так званого "внутрішнього паспорта громадянина України" серед того переліку немає", - сказав Демченко.

Також у перші тижні війни ДПСУ дозволяла громадянам виїзд і за іншими документами. Зокрема, дозволяли виїзд за внутрішніми паспортами або іншими документами, за допомогою яких можна було ідентифікувати особу,

Окрім того, невизначеною була ситуація щодо поширення зони ведення бойових дій.

Однак віднині громадяни України зможуть виїздити за межі держави лише за наявності паспорту для виїзду за кордон, за винятком окремих випадків.

"Тому від минулого тижня ми повертаємося до законодавства, яке регламентує перетин державного кордону, і просимо людей, щоб вони використовували й слідували через кордон, маючи закордонні паспорти", - додав речник.

До того ж для дітей порядок перетину кордону залишається спрощеним. Перетинати кордон вони можуть або ж за паспортними документами, або ж за свідоцтвом про народження.

Що ж стосується повнолітніх громадян, то вони зможуть перетнути кордон за внутрішніми паспортами лише в окремих випадках. Таким правом дозволятиметься користуватись українцями, які їдуть з районів, де ведуться бойові дії, або якщо вони супроводжують людей з інвалідністю.

"Це відбувається безпосередньо на кордоні, коли наші інспектори спілкуються з людьми, бачать їхню ситуацію; бачать, які документи у них є на руках", - пояснив речник ДПСУ.