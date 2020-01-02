Де можна оформити кредит без відмови в Україні?

У кожного з нас виникають ситуації, коли гроші потрібні терміново і не завжди є можливість звернутися до рідних і друзів. Виникає питання: де можна оформити кредит без відмови і терміново? У таких випадках можуть допомогти мікропозики, що оформляються в онлайн-сервісах України.

Мікрофінансові організації готові надати кредит без відмови практично всім громадянам України і з мінімальними вимогами до позичальників і їх документам. Існує думка, що такі компанії дають гроші під високі відсотки. В огляді ми розповімо не тільки про умови отримання мікропозик, але і про те, як оформити договір з мінімальною ставкою.

Хто може оформити кредит без відмови в Україні?

Отримати фінансову допомогу можуть практично всі громадяни України у віці від 18 до 70 років. Наявність постійного доходу підтверджувати довідками не потрібно, достатньо в анкеті вказати щомісячний заробіток.

Спрощений сервіс кредитування такого роду компаній дозволяє отримати позику навіть тим, у кого немає офіційного працевлаштування. Тому онлайн-сервісами часто користуються студенти, пенсіонери, самозайняті громадяни, жінки в декреті і навіть громадяни із зіпсованою кредитною історією. Таким позичальникам банки відмовляють, а ось мікрофінансові установи допомагають в складній життєвій ситуації.

Чи вигідно отримувати онлайн-кредит без відмови?

Мікрокредитні організації спеціалізуються на видачі мікропозик терміном до місяця. При первинному зверненні сума буде не більше 5 000 гривень, але деякі сервіси готові видати і 10 000 грн. При цьому багато організацій при укладенні першого договору готові надати фінансову підтримку без нарахування відсотків. Це не міф, а реальність. Таким чином, онлайн-сервіси залучають нових клієнтів.

При роботі з подібними компаніями варто врахувати, якщо Ви вчасно закриєте кредит, то наступну позику отримаєте без відмови і вже з великим лімітом. Так, мікрофінансові установи перевіряють позичальників на добропорядність. А в деяких сервісах надалі можна отримувати промокод на знижку або накопичувати бонуси і витрачати їх в якості часткової сплати боргу. Все це дозволяє оформляти кредит на вигідних для позичальника умовах.

Як працює онлайн-сервіс кредитування?

Після того як Ви визначитеся з онлайн-сервісом, потрібно пройти на його сайті реєстрацію і заповнити невелику анкету. В ній необхідно достовірно внести персональні відомості про себе на українській мові. Пов'язана вимога з тим, що перевірка проводиться за офіційними джерелами, де інформація зберігається на державній мові.

Онлайн кредитування дозволяє цілодобово отримувати фінансову допомогу. Сервіси автоматично проводять перевірку за трьома документами:

паспорт громадянина України;

номер ІПН;

реквізити банківської картки.

Як видно довідок про доходи в списку немає. Тому, можна сказати, що мікрофінансові організації висувають мінімальні вимоги до пакету документів. Тут же варто відзначити, що на весь процес від початку реєстрації до видачі кредиту займає не більше 30 хвилин.

Схвалюється близько 90% всіх заявок. Тому кожен, хто відповідає вимогам організації до позичальників може отримати кредит без відмови. Головне, повністю і достовірно заповнити анкету.

За матеріалами сайту https://kotcredit.com.ua/