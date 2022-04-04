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Коли можна повернутися до звільненої Київської області: відповідь Міноборони

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (armyinform com ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Міноборони закликали мешканців Київської області поки не повертатися додому, оскільки йде зачистка і розмінування. Громадян просять очікувати на офіційний дозвіл чи заяву від Генштабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр під час телемарафону.

"Попри те, що Київська область дійсно звільнена від ворога, на сьогодні не рекомендується повертатися жителям у свої домівки тому, що проводиться зачистка і розмінування", - наголосила Маляр.

Вона зазначила, що окупанти дійсно залишили багато мін і є трагічні випадки, коли люди підриваються на них.

"Потрібно почекати офіційного дозволу чи офіційної заяви від Генерального штабу про те, що можна повертатися до своїх домівок", - пояснила Маляр.

Нагадаємо, українські військовослужбовці повністю звільнили від російських окупантів територію Київської області. Українські Збройні сили повернули під контроль Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші населені пункти.

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