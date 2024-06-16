Можем начать хоть завтра: Зеленский ответил, при каком условии готов к переговорам с РФ

По словам Зеленского, многие страны хотели привлечения представителей РФ на первом саммите мира. Но одновременно большинство стран "не хотят даже давить им руки".

Он напомнил, что Россия блокировала какие-либо инициативы еще перед полномасштабным вторжением.

"Было почти 200 минских встреч, где не было решено ни одного вопроса. Россия все блокировала. Почему? Потому что не выгодно было завершать войну. Поэтому выбран правильный процесс - саммит мира, а затем разработка детального плана, а затем этот план будет передан России. И тогда увидим, готовы ли они к завершению войны", – сказал президент.

Он отметил, что присутствие России на втором саммите мира будет свидетельствовать о том, что страна-агрессор готова к окончанию войны.

"Что будет с Россией на втором саммите? Их присутствие там будет означать, что они решили прекратить войну", - сказал президент.

Зеленский заметил, сейчас Украина хочет окончания этой войны.

"Что касается переговоров. То Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего, если выйдут с наших территорий. Это уважение к уставу ООН", - заявил он.

Переговоры с Россией

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры с Украиной. Однако для этого Украина должна признать оккупированные территории под контролем Москвы.

Тогда Зеленский заявил, что такая риторика Путина вызвана его опасениями достижений саммита мира.

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