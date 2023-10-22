"Может стать последней". В Израиле предположили, сколько продлиться наземная операция ЦАХАЛа

Предстоящая наземная операция Израиля в Секторе Газа может продлиться три месяца. Она станет последней, если Израилю удастся уничтожить террористическую группировку ХАМАС.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Это должен быть последний (наземный, - ред.) маневр в Секторе Газа по той простой причине, что после него ХАМАСа не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАСа не будет", - заявил он.

По словам министра, прежде чем противник встретится с бронетанковыми и пехотными войсками, он встретится с бомбами ВВС.

"У меня сложилось впечатление, что вы знаете, как это сделать смертоносным, точным и очень качественным способом, как это было доказано до сих пор", - добавил Галлант.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

В США, Европе и других странах мира проходят акции в поддержку палестинского народа. Зачастую они заканчивают столкновениями и задержаниями.

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