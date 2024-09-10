"Может вызвать дискомфорт". Ветеран рассказал, как не стоит благодарить военных

Как правильно проявлять уважение к ветеранам и военным

"Важно уважать другого человека, какое бы сильное чувство благодарности у вас не было. В свое время Veteran Hub сделал великолепный жест "Благодаря тебе" –прикладывание руки к сердцу. Этот жест классный, потому что он не предполагает словесной реакции, он не затрагивает личное пространство", – рассказал морпех.

Людям, желающим проявить уважение к военному или ветерану, нужно приложить руку к сердцу, кивнуть и встретиться с человеком зрительным контактом. К жесту можно добавить "Спасибо за службу".

"Вы никогда не можете знать, какую должность занимает человек в форме, если это не ваш знакомый или родственник. Человек может быть командиром отделения, водителем, механиком, делопроизводителем или юристом. Каждая из этих должностей по-своему важна. И когда вы подойдете к юристу, который работает в армии, и скажете "Спасибо за ваши героические поступки, за то, что вы спасли Украину!", это может вызвать дискомфорт человеку. Лучше сказать "Спасибо за службу", потому что человек сейчас отдает часть своих свобод и жизнь войску", - объяснил Стрижко.

Также он подчеркнул, что гражданские должны быть готовы к тому, что военный или ветеран может ничего не ответить на слова благодарности. И такая реакция является тоже нормальной.

Какой образ ветерана в украинском обществе

По словам Стрижко, украинское общество уже отходит от советского образа ветерана – стариков в костюмах с орденами. Также меняется гендерный фокус, и люди понимают, что есть как ветеранки, так и ветераны.

"Для меня важно, чтобы видение образа ветерана основывалось на двух столпах – достоинства и уважения. И так же освещалось сквозь эту призму. Стоит показывать, что кроме военного опыта есть еще много других, и боевой не является определяющим в том, что человек делает. Человек может быть классным воином, но возвращаться в город и нарушать правила дорожного движения. Но на это не дается индульгенции", - добавил ветеран.